شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية و لوفتهانزا تقفز قرابة 3.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد بيانات قوية عن أكبر اقتصاد فى أوروبا ،ومع توالي إفصاح الشركات عن أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ،وقفزت أسهم شركة "لوفتهانزا" قرابة 3.5% بعد الإعلان عن توسيع الرحلات.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد ارتفاع سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا حوالي 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى على الإطلاق عند 443.6 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد تفكير الاتحاد الأوروبي فى تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

لا تزال كبرى الشركات فى أوروبا تعلن أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال.

قفزت أسهم شركة " لوفتهانزا" بعدما قالت الشركة الألمانية إنها ستقدم رحلات أكثر من 100 جهة لقضاء موسم العطلات الصيفية ،وارتفع سهم شركة "سيمنز" بنسبة 1.2% بعد رفعت شركة التكنولوجيا الصحية فى ألمانيا توقعات المبيعات والأرباح خلال العام الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 4,218.78 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، والسوق البريطاني مغلق لقضاء عطلة عيد العمال.