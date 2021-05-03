شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتعافي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,781.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,768.43$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,766.11$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,756.04$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات نيسان/أبريل الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.6% ، فى أول مكسب شهري خلال عام 2021 ، بفضل هبوط سندات الخزانة الأمريكية ،بالتزامن مع تأكيد البنوك المركزية العالمية المحافظة على الإجراءات التحفيزية حتى تتعافى الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،لتتوقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين التي استمرت على مدار يومين ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

قللت وزيرة الخزانة الأمريكية"جانيت يلين" يوم الأحد من المخاوف من أن خطط الرئيس جو بايدن للبنية التحتية والوظائف والعائلات ستؤدي إلى تسارع التضخم فى البلاد ،وقالت إن الإنفاق المالي يتم على مراحل خلال أكثر من عشر سنوات.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،خاصة عن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال نيسان/أبريل ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش ضمن مؤتمر عبر الانترنت عن تنمية المجتمع ،ومن المتوقع تلقي أسئلة من الجمهور ،حيث من المنتظر التطرق إلى مستقبل السياسة النقدية التحفيزية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,017.04 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 13 نيسان/أبريل 2020.