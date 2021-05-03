أسعار الذهب في مصر ترتفع بمستهل تعاملات الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن السعر المسجل الآن في سوق الذهب 780 جنيهاً للجرام من عيار 21، مشيرة إلى أن هذا السعر قابل للتغير لأكثر من مرة في تداولات اليوم.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1780 دولارا.