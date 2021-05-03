شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 مايو 2021 وفق آخر تحديث للأسعار في سوق المعادن الثمينة، حيث سجلت الأسعار زيادة ملحوظة بقيمة 4 جنيهات، مع فتح التداول على الذهب في مصر.

السعر المسجل في سوق الذهب 780 جنيها للجرام من عيار الذهب الرئيسي في السوق "عيار 21" ، وهذا السعر قابل للتغير لأكثر من مرة في تداولات اليوم، مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم بالتفصيل، بالنسبة لعيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام، أما عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام، ويبلغ الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها وتسجل أونصة الذهب 1780 دولارا.

سعر أونصة الذهب تأثر اليوم بصورة كبيرة بما تشهده التطورات العالمية الخاصة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت الهند واليابان والبرازيل ارتفاعات كبيرة ، الأمر الذى أثر على شهية المستثمرين.

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الهند من عشرين مليونا ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود.