شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 3-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 3-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، نظرا للعطلة الرسمية بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه بالبنوك المصرية كما كانت أسعاره من قبل، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.81 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.90 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.03 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.08 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.