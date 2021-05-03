شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق حاجز 1.2$ بفضل تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق الحاجز النفسي عند 1.2 مقابل الدولار الأمريكي ،مرتدا من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تحسن المعنويات مرة أخرى فى أسواق المال ، بفضل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2055$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2030 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2012$ الأدنى منذ 22 نيسان/أبريل الماضي.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية فى عام 2021 ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد موجة من المكاسب القوية للعملة الأوروبية الموحدة وتسجيل أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2149$.

وعلى صعيد تعاملات نيسان/أبريل المنصرم ، حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب شهري خلال هذا العام ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

يعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على أسواق المال العالمية ، عقب هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

هذا بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية فى أوروبا ،والتي تؤشر بأن اقتصاد المنطقة الموحدة يتعافي بأسرع من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إنه من السابق لأوانه التحرك نحو إلغاء تدريجي لخطة التحفيز النقدي الطارئ فى منطقة اليورو ،والتي يتبناها البنك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة واحد بالمئة ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة مرة أخرى فى أسواق العالمية ، وقلص من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.