شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً بعد اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 65.80، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 69.00 ثم 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد