شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50 مجدداً هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 65.60، في حين إن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد