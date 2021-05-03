شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من تخطي مقاومة القناة اللحظية الهابطة ويستقر فوقها، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول المنتظر عند 1800.00.

التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يضيف مزيد من التأكيد على استمرار التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1765.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد