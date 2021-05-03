شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليقدّم إشارات على التوجه للتعافي وتحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث تخطى مستوى 1.3825 ويبدأ اختبار 1.3860، ليكون الميل الصاعد مرجحاً بقية اليوم بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك.

الأهداف الإيجابية المتوقعة تبدأ عند 1.3975، بينما يمثل الثبات فوق 1.3810 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد