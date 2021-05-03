شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 1.2064، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1.1975 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2064 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط