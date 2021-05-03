شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخهماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.47، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه