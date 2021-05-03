شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتراجع بسبب مقاومة محورية – تحليل – 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 355.75، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.28% بما يعادل -4.52 نقطة ليستقر على سعر 348.45 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة في المستقبل، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 355.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 380.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه