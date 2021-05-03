شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود الانخفاض – تحليل – 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.51% بما يعادل -1.67 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 323.67 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 319.00، ليستهدف مستوى المقاومة 338.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه