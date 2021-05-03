شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يبحث عن قاع صاعد - تحليل – 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.38% بما يعادل -0.86 نقطة ليستقر على سعر 223.04 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 216.43، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 231.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه