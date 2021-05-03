شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 35.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه