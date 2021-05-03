بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.88 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 88ر16 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6180 نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر480 مليون سهم تمت عبر 15642 صفقة نقدية بقيمة 5ر62 مليون دينار كويتي (نحو 75ر193 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر37 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5222 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر358 مليون سهم تمت عبر 10815 صفقة نقدية بقيمة 7ر28 مليون دينار (نحو 97ر88 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر8 نقطة ليبلغ مستوى 12ر6679 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر122 مليون سهم تمت عبر 4827 صفقة بقيمة 8ر33 مليون دينار (نحو 7ر104 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر39 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5377 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر237 مليون سهم تمت عبر 6563 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار (نحو 07ر61 مليون دولار).

وكانت شركات (استهلاكية) و(ثريا) و(الانماء) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (صناعات) و(وطنية) و(خليج ب) و(انوفست) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تعليمية) و(صناعات) و(فنادق) و(بتروجلف) الأكثر انخفاضا.