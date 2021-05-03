شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الطعام والمشروبات في دبي ترتفع 0.31% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.31% خلال الأسبوع الثالث من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الثاني من نفس الشهر. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.79%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو 1.47%، ومجموعة الفواكه 1.28%، ومجموعة الخضراوات 0.21%، ومجموعة اللحوم 0.04%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر 0.03%.

في المقابل، انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر 0.40%، ومجموعة الزيوت والدهون 0.25%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض 0.07%. كما حافظت أسعار كل من: مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات، على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.