الاقتصاد

أسعار الطعام والمشروبات في دبي ترتفع 0.31%

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الطعام والمشروبات في دبي ترتفع 0.31% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
 جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.31% خلال الأسبوع الثالث من رمضان 1442 مقارنة بالأسبوع الثاني من نفس الشهر. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.79%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو 1.47%، ومجموعة الفواكه 1.28%، ومجموعة الخضراوات 0.21%، ومجموعة اللحوم 0.04%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر 0.03%.

 في المقابل، انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر 0.40%، ومجموعة الزيوت والدهون 0.25%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض 0.07%. كما حافظت أسعار كل من: مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات، على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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