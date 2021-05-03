التضخم في تركيا يتخطى 17% بعد تراجع الليرة

أظهرت بيانات حديثة أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان، ملامساً أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلاً الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسة متشددة.

وعلى أساس شهري، قال «معهد الإحصاءات التركي» إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80%. وفي مارس/ آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19%. وكانت التوقعات لإبريل/ نيسان 17.3% وهي أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند 5%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس/ آذار بزيادة سنوية 35.17%. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد إبريل/ نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

(رويترز)