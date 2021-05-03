شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يرفعون دعوى قانونية بفرنسا بشأن فساد في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- رويترز

قالت منظمة «شيربا» غير الربحية في بيان الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان. وقال البيان: «الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال.. فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية». ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص.