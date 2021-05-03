شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 3-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 3-5-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية كما كانت أسعاره من قبل، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وقى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، استقراراه أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.