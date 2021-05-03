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شكرا لقرائتكم خبر عن لجان سرية للرقابة على تطبيق الفنادق والمطاعم السياحية إجراءات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل أعمال التعقيم البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.
وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان تقوم أيضاً بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بالفنادق وأنها في حالة سياحية جيدة، والتأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.
وأضاف عبد الفتاح العاصي أنه سوف يتم إتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف من هذه المنشآت في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.
الإجراءات الاحترازية بالفنادق
عمليات التعقيم تشمل الغرف والممرات والبرجولات وغيرها
عمليات التعقيم داخل الفنادق