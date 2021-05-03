شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وقال ناصر الصعيدي تاجر خضروات بالسوق إن أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو ، وسجل البصل 2-4.5 جنيها للكيلو.
وأضاف الصعيدي أن الطماطم تتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو،و البسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، واسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
وأشار الصعيدي إلى أن أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو ، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيها.