شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الاثنين 3-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الاثنين 3-5-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة ىالرسمية بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل وحتى الاثنين الموافق 3 مايو، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت سعر اليورو مسجلا 18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.86 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.75 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.77 جنيه للشراء .

19.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.