الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27 إلى 30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن الاثنين 3-5-2021  وفقا للأسعار بالسوق المحلى والهايبر ماركت حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 27-30 جنيها للكيلو ، فيما استقر سعر الدواجن  البلدى  بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة  30-37 جنيها. 

 

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34  جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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