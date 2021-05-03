شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27 إلى 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن الاثنين 3-5-2021 وفقا للأسعار بالسوق المحلى والهايبر ماركت حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 27-30 جنيها للكيلو ، فيما استقر سعر الدواجن البلدى بين 37-40 جنيها للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيها. وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.