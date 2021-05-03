شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 3-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الاثنين 3-5-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من الخميس الماضى الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 وفقا لقرار البنك المركزى، حيث ثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.