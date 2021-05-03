شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى "صناعة الورق" ضد الرئيس التنفيذي السابق بسبب مخالفات مالية بنحو 41 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الشركة السعودية لصناعة الورق، إشعارا من محاميها الخارجي، بشأن دعوی المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، يبين أن المحكمة التجارية أصدرت حكما ابتدائيا برفض طلبات الشركة لعدة أسباب.

وفي مقدمة تلك الأسباب عدم تقديم المدعية البينة الكافية على طلباتها، إضافة أن المدعي عليه لم ينفرد بإدارة الشركة وإنما كان عضوا ضمن مجلس المديرين ولم تقدم المدعية بينة على ارتكابه خطأ منفردا، دون أعضاء مجلس الإدارة أو اثناء عمله مديرا تنفيذيا للشركة، بحسب بيان الشركة لـ"تداول".

وأشارت إلى أنها ستقوم عن طريق محاميها الخارجي برفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية وسيتم الإعلان لاحقا عن أية تطورات بهذا الشأن.

كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، أعلنت في يناير الماضي عن قيد دعوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، مشيرا إلى إن القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية نحو 40.951 مليون ريال.

وأضافت أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الإفصاح عن ذلك، والمشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بقيمة 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك، وإعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.

وقالت إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة حسان عسيري بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.