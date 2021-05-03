شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى "صناعة الورق" ضد الرئيس التنفيذي السابق بسبب مخالفات مالية بنحو 41 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الشركة السعودية لصناعة الورق، إشعارا من محاميها الخارجي، بشأن دعوی المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، يبين أن المحكمة التجارية أصدرت حكما ابتدائيا برفض طلبات الشركة لعدة أسباب.
وفي مقدمة تلك الأسباب عدم تقديم المدعية البينة الكافية على طلباتها، إضافة أن المدعي عليه لم ينفرد بإدارة الشركة وإنما كان عضوا ضمن مجلس المديرين ولم تقدم المدعية بينة على ارتكابه خطأ منفردا، دون أعضاء مجلس الإدارة أو اثناء عمله مديرا تنفيذيا للشركة، بحسب بيان الشركة لـ"تداول".
وأشارت إلى أنها ستقوم عن طريق محاميها الخارجي برفع استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية وسيتم الإعلان لاحقا عن أية تطورات بهذا الشأن.
كانت الشركة السعودية لصناعة الورق، أعلنت في يناير الماضي عن قيد دعوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق حسان بن مريزن عسيري، مشيرا إلى إن القضية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية نحو 40.951 مليون ريال.
وأضافت أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك وعدم الإفصاح عن ذلك، والمشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بقيمة 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك، وإعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أخرى.
وقالت إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة حسان عسيري بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.
ومؤخراـ أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1226% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.
وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 19.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 51.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.
وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.
ويضاف إلى ذلك إنخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض وإلتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في ارباح الشركة
وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2020 إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح نتيجة انخفاض التكلفة بسبب توفر المخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 27.9 مليون ريال خلال 2019.