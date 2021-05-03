شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التداول على أسهم "فش فاش" الثلاثاء المقبل في سوق "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة تداول السعودية، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا القرار كإدراج مباشر للسهم في سوق نمو برمز تداول 9515 وبالرمز الدولي SA15A054KLH2 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، بحسب بيان لـ"تداول".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة "فالكم" للخدمات المالية المستشار المالي لشركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية، عن نشر مستند التسجيل للإدراج في سوق "نمو" السعودية.

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الشركة واطلعت عليه "أخبار اليوم"، أوضح المستشار المالي في مستند التسجيل، أن سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج تم تحديده بنحو 50 ريالا للسهم الواحد، حيث من المقرر طرح الشركة مباشرة في السوق الموازية بعد التسجيل.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 11.3 مليون ريال، مقسم إلى 1.13 مليون سهم مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريالات.

وبلغ صافي دخل الشركة 3.93 مليون ريال في 2020 بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.86 مليون ريال في 2019، بانخفاض 19.15%، ومقابل 6.43 مليون ريال في 2018 بتراجع 38.86%.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في 31 مارس 2021، على طلب شركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية تسجيل أسهمها؛ لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية السعودية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي في مزاولة وتنفيذ الأغراض من بينها إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك والاستثمار في المشاريع الصناعية وخاصة الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وتســويق منتجاتها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في فبراير الماضي عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في السوق الموازية "نمو"، برمز تداول 9513 وبالرمز الدولي SA158GIKKKH8.

وفي نهاية ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودية على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وكان محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في تصريحات سابقة، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.