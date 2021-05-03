شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر ملكية بتغيرات.. أبرزها تعيين فيصل بن فاضل وزيرًا للاقتصاد والتخطيط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية. وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.

كما تقرر تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. ويشغل السواحة منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية منذ 24 أبريل 2017.

وتم تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وتقرر إعفاء أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وتقرر أيضا تعيين السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير. كما تم تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر في وقت سابق أوامر ملكية، كان من ضمنها إعفاء الدكتور أحمد بن عبد اللطيف الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، وتعيينه مستشاراً بالديون الملكي برتبة وزير، وتعيين الدكتور فهد بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير.

كذلك كان من الأوامر الملكية ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.