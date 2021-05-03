شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أبريل الجاري، بقيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 41.6%، وجاءت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%، وفي المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.37 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 3.3%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 3.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، و 1.1 مليار جنيه، بنسبة 2.8%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.