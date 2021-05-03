شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 3-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بالمحاولات الصاعدة بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى ثبات مؤخرا فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 131.30.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بتجاوزه لمستوى 50 سيزيد من فرص تحقيق السعر لأهداف إيجابية جديدة لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 132.60 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 133.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.30 و 132.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد