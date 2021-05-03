شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-تحليل - 3-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا تغيير على مسار سعر الزوج التصحيحي الهابط حتى هذه اللحظة بثباته السلبي دون المقاومة الإضافية المستقرة عند 151.80, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 سيزيد من فرص بدء تحقيق السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 152.20 و 148.70.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع تشكيله بذلك لهجوم صاعد قوي وليستهدف العديد من المستويات الإيجابية بانجذابه نحو 153.00 و 153.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز