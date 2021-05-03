شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمركز ضمن المسار الصاعد– تحليل - 3-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم تداولات جانبية مختلطة مقتربا بذلك من الدعم الأولي المتمثل بمستوى 1195.00, نذكر بأن تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة يشكل عامل رئيسي لتأكيد السيناريو الصاعد لتداولات الفترة القادمة لنتوقع تجاوزه قريبا لمستوى 1230.00 والبدء بتحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة بمستوى 1270.00 و 1300.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد