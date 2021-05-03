شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن العزم الإضافي– تحليل- 3-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل المزيد من التداولات الجانبية المؤقتة معبرا بذلك عن احتياجه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد.

نذكر بأهمية ثبات التداولات فوق الدعم المستقر عند 4.4200 ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 4.6400 وصولا نحو 4.8500 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد