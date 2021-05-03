شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في عشر أسابيع أمام الدولار الامريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.2017 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2033، ببنما حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2037، ، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2020.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 2.9% مقابل 1.2% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 9.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 56.9 في آذار/مارس الماضي ، وقبل صدور قراءة المؤشر ذاته من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 60.9 مقابل 59.8 في آذار/مارس.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 59.2 مقابل اتساع عند 59.3 في آذار/مارس، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 66.4 مقابل 66.6، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 66.3 مقابل 62.5 في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقارنة باتساع 60.6 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 59.1 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 65.0 مقابل 64.7 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 86.0 مقابل 85.6، وقبل ان نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استطلاعه للربع الفصلي الأول للتغير في معايير وشروط إقراض المصارف وحالة الأعمال التجارية وطلب الأسر على القروض.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تنمية المجتمع في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه التحالف الوطني لإعادة استثمار المجتمع.