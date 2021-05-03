شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع وأولى جلسات أيار/مايو على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية استقرار إيجابي ويتغيب نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الاثنين بسبب عطلات يوم الدستور في اليابان ويوم العمال في الصين، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر شدة تفشي الفيروس التاجي في الهند.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.7 مقابل 59.9 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% حلال نيسان/أبريل، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 7.8% في آذار/مارس.

مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.41% ليخسر 406.34 نقطة ويصل إلى المستوى 28,318.54، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,147.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.11% ليخسر 14.04 نقطة ويصل إلى المستوى 12,717.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 0.98 نقطة ويصل إلى المستوى 7,026.80.