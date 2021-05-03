شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم، الاثنين 3-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال محمود غازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف غازي، لـ"الخليج 365"، أن سعر كباب الحلة تتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.