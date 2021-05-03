الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم، الاثنين 3-5-2021، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

وقال محمود غازي صاحب محل جزارة، إن  أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140  جنيها، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 

 

 

وأضاف غازي، لـ"الخليج 365"، أن سعر كباب الحلة تتراوح بين  130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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