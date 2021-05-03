شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7716 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7719 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7713، بينما حقق الأعلى له عند 0.7733، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7716.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.7 مقابل 59.9 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% حلال نيسان/أبريل، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 7.8% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقارنة باتساع 60.6 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.1 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 65.0 مقابل 64.7 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 86.0 مقابل 85.6، وقبل ان نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استطلاعه الفصلي للتغير في معايير وشروط إقراض المصارف وحالة الأعمال التجارية وطلب الأسر على القروض.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها "نساء في الإسكان والتمويل"، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تنمية المجتمع في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه التحالف الوطني لإعادة استثمار المجتمع.