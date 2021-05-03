شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة ليصل إلى مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، نحن نتوقّع أن يشهد السعر ارتداد هابط والتوجه نحو مناطق 0.9065 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9140 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9065 والمقاومة 0.9170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط