شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لمستوى 0.7765 واستقر دونه، ليقدّم إشارات على عودة محتملة إلى المسار التصحيحي الهابط، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، لكن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن الاستمرار بالانخفاض وكسر 0.7650 ثم 0.7615 سيؤكد مزيد الانخفاض والتوجه نحو 0.7500 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق 0.7765 سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الرئيسي ويقود السعر للتوجه نحو مستويات 0.7835 ثم 0.7900 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي