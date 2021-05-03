شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد بعض الخسائر – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر عقود خام برنت لضغط سلبي واضح ليصل إلى حاجز 67.00 دولار، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستويات 69.00 ثم 70.00 كأهداف رئيسية تالية، مع الأخذ بعين أن كسر 65.80 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد