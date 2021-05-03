شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط دون مستوى 64.35، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 شكّل دعم قوي ليحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 65.60، بينما يمثل كسر 62.30 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد