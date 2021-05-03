شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ويتحرك مؤشر ستوكاستيك قرب مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 27.00.

اختراق مستوى 26.30 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد