شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مستوى الدعم المحوري 1765.00 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 1773.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1800.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1765.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد