شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحتاج حافز سلبي – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون حاجز 1.2300، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2210، بينما سيبقى السيناريو السلبي قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2365 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2210 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط