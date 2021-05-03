شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتعافى من جديد – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً واضحاً لمستوى 109.22 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 110.00 ثم 110.50.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المحرك 50، ما لم يتم كسر مستويات 109.22 ثم 108.65 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 109.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد