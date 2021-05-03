شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغطه السلبي ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويشكّل نموذج سلبي تظهر ملامحه بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، لكننا نلاحظ أن السعر يتماسك فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك.

من هنا، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 1.3805 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو 1.3710 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل اختراق مستويات 1.3825 ثم 1.3860 عامل إيجابي سيحفّز السعر على التعافي مجدداً والتوجه نحو مناطق 1.3975 ثم 1.4040 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3730 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي