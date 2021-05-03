شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.2064 بعد إغلاق تداولات يوم الجمعة الماضي دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 1.1975 كهدف سلبي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر الزوج لتصل إلى 1.1880 كمحطة رئيسية تالية.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.2064 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1940 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط