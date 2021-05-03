شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وجاء فى المركز الثالث، "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول بلغ 17 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 806.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول 38.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 697.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 21.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 632.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.
وفى المركز السادس، "سبيد ميديكال"، بحجم تداول بلغ 250.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 610.7 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 718.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 536.3 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 533.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 347.1 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "اودن للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 331 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 36.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 320.6 مليون جنيه.
وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.