شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1.902 ريال، مسجلا بذلك ادنى مستوى في ثلاثة اسابيع، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.86 ريال كمستوى اول ثم 1.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.94 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط